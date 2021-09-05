根據下年度國防預算書，國軍的士官比士兵人數多1倍，官士兵比例有失衡之慮。

根據預算書，國軍總員額之國內人員其中，軍官36232人、士官89706人、土兵44127人、另學生11244人、文(教)職1067人、聘5181人、駐外人員103人。

合理的官士兵比例，應是1：2：2，以預算書披露的國軍總員額，軍官比例相當合理，但士官與士兵比例卻失衡，士官近9萬人，士兵卻不到45000人，士兵人數僅士官一半。

另根據預算書，國軍111年度總員額計189528人。編制內官士兵員187660人，(後備部隊教育及勤務召集津貼141395人不計員額)，編制外評價聘雇1868人。另國軍111年度189528人，今年度為188818；國軍111年度人員維持費，為169195959千元，今年度為168444881千元，下年度較今年度增加約751078千元。

軍方官員說，國軍員額已逾編現比9成以上，因此，人員維持費預算已達高點，除非軍公教加薪，每年的人員推持費均約1700億元左右。