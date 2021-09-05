彰化縣1處道路3日發生1輛青少年駕駛的機車在過彎時，疑似車速過快直接衝到對向車道，與車道上1輛轎車面對面險先對撞，還好轎車急煞，騎士也在最後連忙調頭才無釀禍；影片公開後網友們紛紛怒批「這種彎也能外拋，不要出來害人」，「還好拍攝者沒用鈑金捍衛路權」、「差點搭上七月收隊列車」

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」日前上傳1段網友提供的行車紀錄影像，1名網友日前駕車行駛在彰化縣139縣道靠近鳳鳴國中路段，行經1處彎道時，發現對向車道1輛年輕人駕駛的機車在過彎後疑似車速過快，對方竟直接衝到他的車道，當場與他「面對面相望」。

屁孩騎士過彎超狂外拋 直衝轎車網怒勸：用鈑金捍衛路權

該名網友發現對方過彎後直直朝他衝來，連忙緊急剎車，而對方騎士在最後與轎車距離不1公尺才急忙轉向回原車道；其他網友則留言笑說，「原本想碰瓷最後發現沒勇氣果斷放棄」、「這種騎法投胎只是遲早」、「還好拍攝者沒用鈑金捍衛路權」、「差點搭上七月收隊列車」。

其他網友說「騎這麼慢還能外拋到對向車道，厲害」、「這樣的彎有很急嗎？是在外拋幾點的」、「猴子超速壓不過」、「這樣都能飄」、「這種彎也能外拋，不要出來害人」；據悉機車在過彎時有3大要素「減速、傾倒、出彎」，必須做到充分減速、煞車力道大和緩慢加速出彎，才能做到安全的過彎。