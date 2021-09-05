港媒報導稱，修例風波期間，暴行和武器不斷升級，更發展成本土恐怖主義，港警由2019年底至2020年香港國安法實施前，偵破包括涉「屠龍小隊」等暴力組織和個人的多宗炸藥和真槍實彈案，但案發時香港國安法仍未實施，港府遂亮出另一個反恐「撒手鐧」。

文匯網報導，據香港司法機構日前更新的案件審訊表顯示，涉及不同案件的13名被告明日在東區裁判法院再提訊，部分人的控罪有所修訂，其中，香港律政司首次引用《聯合國（反恐怖主義措施）條例》（《反恐條例》）檢控其中10人「對訂明標的的爆炸的禁制」罪名。據《反恐條例》，有關人等一旦定罪，最高可判終身監禁。

根據香港司法機構日前更新的案件審訊表，被改以《反恐條例》提控的10人為黃振強、吳智鴻、 張俊富、張銘裕、嚴文謙、蘇緯軒、 彭軍壕、李家田、賴振邦和許湛榮，他們涉嫌違反香港法例第575章 《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的「對訂明標的的爆炸的禁制」罪，更被加控「串謀謀殺」罪。

去年，時任香港警務處處長的鄧炳強即透露，正與律政司研究引用《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，對幾宗爆炸案件的疑犯提出控告。

鄧炳強當時表示，暴力罪行自2019去年6月以來越演越烈，「暴徒由掟磚至汽油彈，發展到用槍械及爆炸品施襲，罔顧警察及市民性命」，本質上已有「本土恐怖主義行為」元素。

鄧炳強當時強調，本土恐怖主義是目前面對的最大國家安全威脅，當局會在傷害出現前將其扼殺在萌芽狀態。