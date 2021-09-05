針對外界關心波蘭贈台疫苗與農委會主委陳吉仲去留問題，蘇貞昌回應台灣被世界看見，並肯定陳吉仲表現。（台南市環保局提供／程炳璋台南傳真）

波蘭捐贈40萬劑AZ疫苗 蘇貞昌：「善的循環」朋友間互相幫忙

全台防堵非洲豬瘟，行政院長蘇貞昌5日視察台南市安南區城西廚餘高速發酵廠，肯定是經濟循環典範，對外界關心波蘭贈台40萬劑AZ疫苗，他稱台灣去年捐贈波國100萬片口罩，對方回贈疫苗是善的循環。

台灣不只防堵新冠肺炎，同樣全力防堵非洲豬瘟，全台暫停廚餘養豬1個月，台南市剛在安南區與新化區各興建1座高速發酵廠，可高效轉化廚餘變成有機肥料賣出，解決廚餘過剩問題。

蘇貞昌在台南市長黃偉哲、環保署長張子敬、農委會主委陳吉仲、行政院祕書長李孟諺陪同下，巡視安南城西廠，他表示，非洲豬瘟傳染性強、豬隻感染死亡率高，一定要全力防堵。

外界關心波蘭贈台40萬劑AZ疫苗，蘇貞昌回應台灣去年贈送對方100萬片口罩，波國今年回贈疫苗，是朋友間互相幫忙，看得出台灣被世界看見，是善的循環。

蘇揆4日視察屏東縣時，一度點名潘孟安接下農委會主委，外界關心現任農委會主委陳吉仲是否將遭撤換，蘇貞昌5日在台南卻重新肯定陳吉仲，認為他做的非常好，「不會讓他離開」。

蘇貞昌視察安南廠，見廚餘在機械轉化下，可在10天內變成有機堆肥，認為是循環經濟典範，應推廣到各縣市。

台南市環保局表示，因應防堵非洲豬瘟，台南市全面暫停廚餘養豬，廚餘量一時爆增，平均1天收近150噸，安南區城西高速發酵廠每天可處理30噸廚餘，新化廠可處理15噸，總計每天可處理45噸廚餘，占全市廚餘量3分之1，緩解過剩廚餘量帶來的壓力。