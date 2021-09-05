「2021中國國際金融年度論壇會議」4日舉辦，大陸金融監管的「一行兩會一局」高層出席致詞，紛紛對未來金融業開放提具體方向。中國人民銀行副行長陳雨露就指出要將金融開放逐漸轉向「准入前國民待遇＋負面清單管理制度」；大陸證監會副主席方星海則指出，將優化拓展外資參與境內市場通路與方式，便利境外投資者配置人民幣資產；制定交易所熊貓債管理辦法；完善滬港通機制，豐富滬深港通標的等。

據《經濟觀察報》引述大陸國家外匯管理局副局長鄭薇說，下一階段，外匯局將不斷深化外匯領域改革。第一是繼續提升貿易投資自由化便利化水準，支持境內境外有序自由流動，，助力數位經濟發展、帶動產業轉型升級。

第二是穩妥有序推進資本專案開放，推進股權投資基金跨境投資試點，完善外商直接投資管理，並做好跨國公司本外幣一體化資金池試點工作；第三是建設開放多元、功能健全的外匯市場，豐富外匯市場產品和境內外參加主體。

大陸銀保監會副主席周亮則在會上說明，要營造公平營商環境並引進國際優質金融資源，在財富管理、消費金融、綠色金融、健康養老、風險管理等領域引入優良的外資金融管理機構；穩步實施金融業「走出去」，推進更高水準對外開放。