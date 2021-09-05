長榮已有3名機師、1名機師兒確診，其中有1名機師還是感染印度變異株Delta，台北市匡列了26名接觸者，並安排採檢；台北市衛生局5日表示，截至上午，一共24人採檢陰性，剩餘2人採檢結果仍在追蹤中。

台北市衛生局4日於防疫記者會中指出，居住台北市第1層的接觸者有10位、第2層接觸者16位，共有26人被匡列，並被安排採檢。

北市衛生局5日受訪時表示，匡列的26名接觸者，截至5日上午，共有24人採檢結果為陰性，尚餘2位追蹤採檢結果中。