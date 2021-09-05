長榮機師確診 北巿匡列24人採檢陰性 2人等結果 12:112021/09/05 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市衛生局4日於防疫記者會中指出，居住台北市第1層的接觸者有10位、第2層接觸者16位，共有26人被匡列。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮已有3名機師、1名機師兒確診，其中有1名機師還是感染印度變異株Delta，台北市匡列了26名接觸者，並安排採檢；台北市衛生局5日表示，截至上午，一共24人採檢陰性，剩餘2人採檢結果仍在追蹤中。 台北市衛生局4日於防疫記者會中指出，居住台北市第1層的接觸者有10位、第2層接觸者16位，共有26人被匡列，並被安排採檢。 北市衛生局5日受訪時表示，匡列的26名接觸者，截至5日上午，共有24人採檢結果為陰性，尚餘2位追蹤採檢結果中。 沒去桃園也有份！110萬人收細胞簡訊 早預料機師兒全校零陽性 專家拉「時間序」示警：還在潛伏 #接觸者 #匡列 #採檢結果 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國籍航空機師再爆染疫 醫提1關鍵估蔓延機率 09:092021/09/05 生活 染疫機師密切接觸2空姐 7縣市收110萬簡訊挫咧等 09:522021/09/05 生活 專家籲高危險群打第二劑 機組員每周採抗體 04:102021/09/05 焦點要聞 22歲仙氣混血女模失蹤2天 遺體卡大樓外牆管道夾縫 08:392021/09/05 社會 收到細胞簡訊民眾好慌 宜蘭縣社區篩檢站增設服務時段 09:532021/09/05 生活 台東地區扶輪社送愛到偏鄉 協助建置偏鄉學校防菌學習環境 10:502021/09/05 寶島 桃園破口 鄭文燦開門遛狗 04:102021/09/05 時論廣場 台南市中秋活動 視疫情調整 04:102021/09/05 地方新聞 機師兒確診「恐染Delta」連勝文指民進黨一防疫策略：嚴重錯誤 11:102021/09/05 政治 指揮中心發110萬封簡訊 醫曝急診室慘況求：不要隨意到醫院 10:042021/09/05 生活 民航局撂話 做不好防疫 就檢討航線 04:102021/09/05 焦點要聞 生活熱門新聞 空姐與確診機長「密切接觸」遭匡列 網一看這數字驚：事情不單純 - 生活 直播》追機師染疫進度 陳時中最新說明 - 生活 不無小補！雲林麥寮大手筆編列1.4億 鄉民每人發3000元 - 生活 機組員被移送集中檢疫 「上車被發紙尿片」嘆：沒人權 - 生活 指揮中心發110萬封簡訊 醫曝急診室慘況求：不要隨意到醫院 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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