新北市土城區是微笑山線旅遊路線的一環，朝山步道、火燄山步道是知名的登山踏青路線，不過2條步道的砂岩磚鋪面因長年磨損，逐漸尚失止滑效果，常有登山客反映在此滑跤。土城區公所去年著手提出改善計畫，向內政部爭取相關經費，除了改善鋪面外，步道沿途的戶外椅、解說牌也一併整治，預計12月中旬完工，使步道煥然一新。

市議員江怡臻表示，朝山步道、火燄山步道都是通往承天禪寺的主要路徑，尤其朝山步道是知名佛教僧侶「廣欽老和尚」的信眾在1961年親手打造完成，因此對信徒而言別具意義，但也因年代久遠、易生青苔，不少山友、信徒也反應氣候濕潮就容易滑跤，希望以人工翻修，在保有步道樣貌下，兼顧安全品質。

土城區公所表示，公所人員都有定期對步道做例行性維護，內政部營建署、市議員江怡臻合力補助700萬元後，公所前陣子也已啟動改善計畫，為避免阻礙所有道路通行，將分2階段施工改善總長842公尺的步道，第一階段路段改善範圍是火焰山步道入口前至承天禪寺牌樓，預計10月底前完工，二階段是朝山步道入口至火焰山步道入口前，整體工程預計12月中旬前可完工。

土城區公所指出，除了利用止滑工法，對步道砂岩磚鋪面進行翻修外，考量早期未設暗溝前，鋪面下容易積水，導致砂岩磚滑動、凹凸不平，也會在步道旁埋設暗溝，步道沿線也設有集水井，將樹葉、垃圾過濾，避免流進排水溝，造成堵塞積水，而周邊的戶外椅、圍籬、解說牌也將進行翻修。

除了朝山步道換貌外，觀旅局目前也獲得交通部觀光局補助，預計花費2000萬元進行「土樹三鶯微笑山線環境營造計畫」，觀旅局表示，計畫內容將採用自然、減量、好維護的概念，提供遊客安全的登山環境、舒適的休憩空間和登山眺望景點。

江怡臻建議，微笑山線本身就具有長久的歷史人文，步道整修希望保有原來的樣貌，像是淡蘭古道就是不錯的概念，希望市府可以從當地歷史著手，增設歷史解說牌或打造一些新亮點，藉此吸引更多觀光人潮。