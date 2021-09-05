日本首相菅義偉表明退出後，自民黨總裁選舉情勢完全改觀，有意角逐人選紛紛浮上檯面，打破原本最有可能的鼎立態勢；相關人選下週料將有所行動，整體態勢將逐漸明朗。

現任自民黨總裁（黨主席）菅義偉因內外交迫決定放棄尋求連任，因此本月底總裁任期屆滿後將卸下首相職務。

自民黨總裁選舉預計本月17日公告、29日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本讀賣新聞報導，60歲的前總務大臣高市早苗已獲前首相安倍晉三支持，預料可望掌握足夠推薦人，為正式出馬做好相關準備。

高市的競爭對手可能包括已表明參選總裁選舉的64歲前政務調查會長岸田文雄、已確定將出馬參選的58歲行政改革擔當大臣河野太郎、看似有參選意願的64歲前幹事長石破茂，及61歲的幹事長代理執行野田聖子等人，這次的自民黨總裁選情熱鬧可期。

高市8月上旬就已表態要參選自民黨總裁，但因為她在黨內無所屬派閥，如何獲得20人推薦成一大課題。

安倍身旁人士表示，在黨內擁有96名成員的最大派閥細田派內具一定影響力的安倍，已確定要在總裁選舉支持高市，並知會了細田派議員及竹下派幹部。

雖然細田派至今尚未決定如何因應，但安倍在有必要的情況下，將協助高市取得足夠的推薦人。

高市的政治理念跟安倍較為接近，兩人同屬黨內保守派人士；高市也在保守派聚會與細田派議員共同行動，預料細田派議員將成高市支持基礎的核心。

岸田4日透過線上方式跟沖繩縣議員等人遠距對話，表達自己將傾聽國民聲音、重新贏回民眾政治信賴。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，目前很難親赴各地方拜會，岸田的選戰策略是善用網路遠距方式，並增加參加電視節目等公開場合曝光率，希望有助獲得黨員票。

河野最近應該就會舉行記者會宣布出馬角逐總裁。他在黨內派閥屬麻生派（成員53人），由於派閥內有議員在政策面部分跟他有所距離，所以河野身旁人士說，為了減少反彈，必須要謹慎地做好事前工作。

石破將利用這個週末假日仔細思考是否出馬競選；他過去曾4度挑戰總裁選舉，也跟身旁人士強調在政策面做好準備。他4日已在東京都內跟自民黨幹事長二階俊博會面，看來應該是對總裁選舉情勢進行商議。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100905