大陸史上最嚴「防沈迷」通知剛剛上路，嚴格限制未成年人網路遊戲時間，僅可在周五、周六、周日和法定節假日的20時至21時向未成年人提供1小時服務，昨日（4日）是網遊企業落實政策的第一個周末，未料大量玩家瞬間湧入，手機遊戲「王者榮耀」伺服器崩潰了，無法正常進行遊戲。

4日晚上，不少網友在手機遊戲「王者榮耀」微博下方留言稱，無法正常進行遊戲。「王者榮耀崩了」迅速登頂微博熱搜榜。截至5日上午，該話題閱讀突破8億，討論7.1萬。

不少網友猜測，可能是因為大量未成年玩家在規定的遊戲時間內登陸遊戲，導致服務器異常。

此事迅速引發熱議，4日晚，就連新浪微博CEO王高飛（微博賬戶名：來去之間）也發微博吐槽稱，「周末限制1小時就行了，為啥還非要8~9點？」

當晚，王者榮耀在微博回應稱，「收到反饋，部分玩家出現排位賽、巔峰賽進入異常的問題，該問題我們正在緊急定位處理中~我們對給各位召喚師帶來的影響感到非常抱歉，同時我們也將在官網和其他官方平台為您更新處理進度，感謝您對《王者榮耀》的持續理解與支持。」

大陸未成年人沉迷手遊情形日益嚴重，甚至形成社會問題，大陸國家新聞出版署下發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沈迷網絡遊戲的通知》，針對未成年人沈迷網路遊戲問題，進一步採取措施嚴格管理，防止未成年人沈迷網路遊戲，切實保護未成年人身心健康。

根據《通知》要求，嚴格限制向未成年人提供網絡遊戲服務的時間，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務。

此外，也嚴格落實網絡遊戲用戶賬號實名注冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名注冊和登錄的用戶提供遊戲服務；各級出版管理部門要加強對防止未成年人沈迷網絡遊戲有關措施落實情況的監督檢查，對未嚴格落實的網絡遊戲企業，依法依規嚴肅處理。