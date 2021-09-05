進入天氣逐漸轉涼的9月，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團公開12生肖秋季財運關鍵字，生肖屬雞、猴、鼠、狗的人最容易破財連連，艾菲爾老師提醒，以上4大生肖必須看緊荷包，才不會一不小心大失血。

▍1.生肖雞

屬雞的人在農曆8月時，財源有點不穩定，尤其家庭開銷全都落到你身上，包含老家房子的裝修費、弟弟妹妹的學費，甚至你可能因為家庭或工作因素需要搬家，因此多了一筆租屋費等，雖然這些都是必要開銷，但也會讓你壓力大到喘不過氣。艾菲爾老師表示，「可跟家人好好溝通，看看能不能暫緩這筆錢，如果無法拒絕，就當作是樂捐。」

▍2.生肖猴

在秋天一開始，屬猴的人就會被壓力纏上，艾菲爾老師指出，「因為目前太歲星加臨，雖然生肖猴不在牛年太歲名單中，但這個月就是沖煞到你。」舉凡投資項目、公司合約、借貸款項等重要項目，一定要認真看合約，發現不懂的地方要立刻請教專業人員，草草了事很可能讓你背黑鍋，雖然賠錢事小，但若牽扯到法律問題就會不好解決。建議不要太相信閒雜人等的意見，在做重大決定前，一定要親自去接觸再評斷。

▍3.生肖鼠

屬鼠的人在農曆9月財運容易被沖散，主要的收入來源會因為突如其來的阻礙而被耽擱，讓你有可能無法在正常時間領到錢；偏財也因為運勢低落，不容易聚集。艾菲爾老師提醒，屬鼠的人耳根子軟，很有可能會被熟識的小人欺騙，容易因無法拒絕的人情，而買下高金額的商品或被人遊說投資，建議做人做事量力而為，才不會把自己逼到無路可走。

▍4.生肖狗

屬狗的人在農曆9月時要特別注意荷包，就算你自己不花錢，也會有人來幫你花，很可能是你心甘情願掏錢出來的。屬狗的人天性非常有義氣，對朋友很好，平常少不了請客或叫外送，然而在今年秋季卻容易大方過頭，反而讓自己成了月光族。艾菲爾老師分析，屬狗的人最近在金錢、工作，甚至是愛情上壓力很大，讓你忍不住藉由購物來宣洩情緒，但往往收到帳單，發現開銷透支後才又懊悔，反而會造成惡性循環，讓壓力更大，建議別再盲目刷卡。

此外，艾菲爾老師也公開12生肖秋季財運關鍵字：

鼠【財源受阻】、牛【穩穩上升】

虎【小財易得】、兔【財路穩定】

龍【吉星高照】、蛇【步步為營】

馬【不可投機】、羊【順勢而為】

猴【太歲沖煞】、雞【家庭開銷】

狗【出手太闊】、豬【雲開見月】