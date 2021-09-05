長榮確診機師在自主健康管理期間趴趴走，引發民眾撻伐、恐慌。新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉表示，機師是人，人就會犯錯，當國內疫情趨緩，機師也會跟著鬆懈，呼籲大家「用鼓勵取代指責，們一起為機組人員加油！」

白永嘉昨（4）日於個人臉書粉專《急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）》指出，全國疫情警戒升至三級時，許多民眾的生活相當困難，現在好不容易漸漸地恢復正常工作，卻又再次陷入Delta變異株危機，「真的會擔心又要再度回到三級警戒時期的日子」。

話鋒一轉，白永嘉說，但機師也是人，人就會犯錯，當台灣疫情趨緩時，機師的防疫也會跟著鬆懈，各行各業總是有害群之馬，這位機師因為違反規定外出，導致許多人被匡列、隔離，「只希望病毒不要擴散出去」，否則後果不堪設想。

白永嘉接著說，其他大部分遵守規定的機組員，定會因為這件事受到更嚴格的規範，機師是比醫護人員更高風險接觸病毒的人員，台灣能不能順利守住，機組員的配合度絕對是關鍵因素，最後他也呼籲大家「用鼓勵取代指責，我們一起為機組人員加油！」

此言論一出，不少網友卻不領情，紛紛留言回覆，「不是幼稚園幼兒，鼓勵取代指責？有想過因為自己一時僥倖害了神經緊繃的醫護？」、「一樣隔離14天，再跟我說機師也是人，一樣也是人，但不應該一再犯同樣的低級錯誤還明知故犯！」、「還是讓人非常怒，整個火都上來，台灣5月底才被機師害慘，現在又是機師再來一次，接連發生又扯謊真的讓人無法怒火平息」。

留言中，更有人點出3大重點憤怒地說，「機師真的也是人，但他錯在不誠實填寫健康聲明書，並且有症狀時還趴趴走」，且不該確診了，又讓小孩去上課，「沒人想染疫，怪的是不誠實還趴趴走。」

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