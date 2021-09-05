在新冠疫情肆虐和國際經貿形勢嚴峻的雙重影響下，跨境電商成為大陸穩外貿重要力量。由大陸商務部等3部門共同編制的《「十四五」電子商務發展規劃》將於近期正式發布，並把跨境電商、海外倉發展列入重點工作之一。大陸商務部副部長任鴻斌更具體指出，全國跨境電商綜試區擴容至105個，跨境電商5年增長近10倍，推動了貿易高品質發展。

上海市數位貿易企業飛書深諾在此次2021年中國國際服務貿易交易會也發佈《2021年出海電商行業白皮書》，顯示跨境出海電商持續放量增長，在貿易結構中的重要性日益顯著。以去年來看，實體經濟遭疫情衝擊，而出口電商憑藉高度靈活性優勢，逆勢出現超過20％的高增速。2020年交易額在進出口總額占比升至39％，有望進一步上升。

據第一財經報導，首次參加服貿會的亞馬遜雲科技是上海一家服務企業出海的企業。亞馬遜雲科技大中華區執行董事張文翊在服貿會「數位貿易發展趨勢和前沿高峰論壇」上表示，大陸企業出海有三大趨勢，第一是從勞動密集型、資本密集型的產品出口到高技術產品、新興商業模式輸出。第二是從最早的網路工具出海，邁向跨境電商和遊戲出海、到影音和短影音出海，再到現在越來越多智慧設備製造商甚至科技服務提供者出海；第三是從「中國製造」到「中國品牌」，整體來看大陸企業出海正向更高利潤率、更強品牌性、更強科技力的行業擴展。