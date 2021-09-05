塔利班與反抗軍都宣稱在龐吉夏河谷的戰事中佔上風。

反抗軍與塔利班昨（4）日持續在阿富汗東北方的龐吉夏河谷（Panjshir Valley）激戰，反抗勢力稱殲滅600名塔利班戰士，塔利班則指已經奪下當地4個區域，雙方都宣稱佔上風。

綜合路透社、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，塔利班奪回阿富汗後，以阿富汗傳奇英雄馬樹德之子小馬樹德（Ahmed Massoud）及阿富汗前副總統沙雷（Amrullah Saleh）為首的反抗勢力持續死守龐吉夏河谷，連日來反抗軍與塔利班陷入激戰。

俄羅斯衛星通訊社報導，效忠小馬樹德的「民族抵抗陣線」（National Resistance Front）發言人達希提（Fahim Dashti）周六發布推文表示，「自早晨開始，已經在龐吉夏省各個地區消滅約600名塔利班恐怖份子，超過1000名塔利班武裝份子被俘或自行投降。」

حدود ۶۰۰ تروریست طالب از بامداد امروز در نقاط مختلف #پنجشیر کشته شدند. بیش از هزار طالب جنگجو اسیر ویا تسلیم شده اند. دشت ریوت قیچی شده و اکمالات به ترورستها از دیگر ولایت قطع شده است. تمامی تجهیزات #طالبان بدست نیروهای مقاومت افتاده است. در گیری پراگنده شدید هم اکنون ادامه دارد. pic.twitter.com/rHciswMLQ1 — Fahim Dashti فهیم دشتی (@FahimDashty) September 4 2021

他還強調塔利班已經面臨從其他省份供應的補給問題。

與此同時，塔利班發言人卡里米（Bilal Karimi）則稱再控制龐吉夏的Khinj、Unabah 2個地區，使得塔利班已經控制該省7個區域中的4個。卡里米發布推文指出：「塔利班戰士正在朝中心前進。」

不過「民族抵抗陣線」指稱，他們在卡瓦克（Khawak）隘口包圍了「數千名恐怖分子」，塔利班也在達什特雷瓦克（Dashte Rewak）地區棄置車輛及設備。達希提表示：「雙方正持續激烈衝突。」

小馬樹德也發布臉書貼文強調反抗勢力「持續頑強抵抗」。

龐吉夏省是阿富汗最後一個尚未落入塔利班手裡的省份，塔利班在1996至2001年統治期間就無法控制龐吉夏河谷區域。

雖然雙方都宣稱在戰事中佔上風，不過沒有一方提出明確證據證實自己的說法，礙於龐吉夏河谷受到群山環繞、難以進出，外媒也無法證實哪一方的說法才正確。

半島電視台（Al Jazeera）引述塔利班官員指出，由於通往龐吉夏省省會巴薩拉克（Bazarak）及該省首長官邸的道路上佈滿地雷，塔利班前進的速度因而趨緩。

針對局勢未明，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）警告阿富汗可能爆發內戰，「我的軍事預估是，有可能演變成內戰，我不確定塔利班是否有能力鞏固權力及確立統治。」他說如果塔利班無法鞏固權力，未來3年可能導致蓋達（Al Qaeda）再起、伊斯蘭國（ISIS）或其他恐怖團體茁壯。