塔利班與反抗軍都宣稱在龐吉夏河谷的戰事中佔上風。

反抗軍與塔利班昨（4）日持續在阿富汗東北方的龐吉夏河谷（Panjshir Valley）激戰，反抗勢力稱殲滅600名塔利班戰士，塔利班則指已經奪下當地4個區域，雙方都宣稱佔上風。

綜合路透社、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，塔利班奪回阿富汗後，以阿富汗傳奇英雄馬樹德之子小馬樹德（Ahmed Massoud）及阿富汗前副總統沙雷（Amrullah Saleh）為首的反抗勢力持續死守龐吉夏河谷，連日來反抗軍與塔利班陷入激戰。

俄羅斯衛星通訊社報導，效忠小馬樹德的「民族抵抗陣線」（National Resistance Front）發言人達希提（Fahim Dashti）周六發布推文表示，「自早晨開始，已經在龐吉夏省各個地區消滅約600名塔利班恐怖份子，超過1000名塔利班武裝份子被俘或自行投降。」

他還強調塔利班已經面臨從其他省份供應的補給問題。

與此同時，塔利班發言人卡里米（Bilal Karimi）則稱再控制龐吉夏的Khinj、Unabah 2個地區，使得塔利班已經控制該省7個區域中的4個。卡里米發布推文指出：「塔利班戰士正在朝中心前進。」

不過「民族抵抗陣線」指稱，他們在卡瓦克（Khawak）隘口包圍了「數千名恐怖分子」，塔利班也在達什特雷瓦克（Dashte Rewak）地區棄置車輛及設備。達希提表示：「雙方正持續激烈衝突。」

小馬樹德也發布臉書貼文強調反抗勢力「持續頑強抵抗」。

龐吉夏省是阿富汗最後一個尚未落入塔利班手裡的省份，塔利班在1996至2001年統治期間就無法控制龐吉夏河谷區域。

雖然雙方都宣稱在戰事中佔上風，不過沒有一方提出明確證據證實自己的說法，礙於龐吉夏河谷受到群山環繞、難以進出，外媒也無法證實哪一方的說法才正確。

半島電視台（Al Jazeera）引述塔利班官員指出，由於通往龐吉夏省省會巴薩拉克（Bazarak）及該省首長官邸的道路上佈滿地雷，塔利班前進的速度因而趨緩。

針對局勢未明，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）警告阿富汗可能爆發內戰，「我的軍事預估是，有可能演變成內戰，我不確定塔利班是否有能力鞏固權力及確立統治。」他說如果塔利班無法鞏固權力，未來3年可能導致蓋達（Al Qaeda）再起、伊斯蘭國（ISIS）或其他恐怖團體茁壯。

文章來源：Taliban opposition fight for Afghan holdout province top U.S. general warns of civil war
文章來源：About 600 Taliban killed in Afghanistan's Panjshir claim resistance forces
文章來源：Panjshir Resistance Forces Say About 600 Taliban Militants Eliminated

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