高雄鳳山區民興路和經武路交叉口5日上午8時22分發生一起死亡車禍，81歲吳姓男子騎乘機車疑似違規左轉與29歲同樣騎乘機車的許姓男子對撞，吳男當場失去生命跡象，送醫後不治，而許男則是臉部撕裂傷及肢體受傷，經查，雙方並無酒駕情事。