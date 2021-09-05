高雄81歲老翁疑違規左轉對撞男騎士 送醫後不治 13:032021/09/05 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄鳳山區民興路和經武路交叉口5日上午8時22分發生一起死亡車禍。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄鳳山區民興路和經武路交叉口5日上午8時22分發生一起死亡車禍，81歲吳姓男子騎乘機車疑似違規左轉與29歲同樣騎乘機車的許姓男子對撞，吳男當場失去生命跡象，送醫後不治，而許男則是臉部撕裂傷及肢體受傷，經查，雙方並無酒駕情事。 美網》喬柯維奇晉級16強 對錦織圭17連勝 養生館藏春色 警破門嫖客狼狽穿衣 #81歲 #違規左轉 #對撞 #送醫 #騎乘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中男酒駕自撞護欄亡 車頭驚悚變形酒測值爆表 10:232021/09/05 社會 染疫機師密切接觸2空姐 7縣市收110萬簡訊挫咧等 09:522021/09/05 生活 臺北市補助機車駕訓 04:102021/09/05 《旺來報》 沒去桃園也有份！110萬人收細胞簡訊 04:102021/09/05 焦點要聞 軍人節變調 士官營區性侵女兵收押禁見 04:102021/09/05 社會新聞 蔡義德被車撞驚險逃過一劫 04:102021/09/05 娛樂新聞 戰鬥藍南北串連 趙少康呼喊4字：發揮監督制衡力量 12:182021/09/05 政治 職業婦女蠟燭兩頭燒？提早做保險規劃 讓妳擁有完美人生 12:002021/09/05 財經 機師違規外出連環爆 醫怒批：給的包容、信任全被踐踏 11:222021/09/05 生活 教授斜槓救護志工 獲頒菁英獎 04:102021/09/05 社會新聞 30歲已婚男店員偷吃國中嫩妹 帶回家嘿咻3次 妻崩潰大義滅親 11:522021/09/05 社會 社會熱門新聞 22歲仙氣混血女模失蹤2天 遺體卡大樓外牆管道夾縫 - 社會 億萬富翁晚年住療養院 身敗名裂遭遺棄全因喜做這荒唐事 - 社會 22歲仙氣混血嫩模墜亡 母悲痛控訴：人生被渣男毀了 - 社會 「銀行界李宗瑞」激戰10女藏15G影片 遭妻怒告結局曝 - 社會 【獨家】軍紀無存 馬防部士官離譜在營內性侵女兵 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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