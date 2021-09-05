大陸官方眼見娛樂圈近期動盪不安，決心大動作整頓，不僅公布劣跡藝人名單，最近又發出一系列整改令，其中一條禁止劣跡藝人復出，等同對范冰冰開槍，這陣子極力爭取重回螢光幕的努力恐化為烏有。

大陸中央宣傳部（中宣部）近日發布《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，強力要求遏制文娛業不良傾向，避免汙染社會風氣，其中一項指出「加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出，規範明星廣告代言。」更表示會對違法失德人員和縱容違法失德行為的經紀公司、明星工作室聯合抵制和懲戒，這條規範無疑是將范冰冰的復出計畫打亂；范冰冰2018年捲入陰陽合同逃稅案後，遭貼上劣跡藝人標籤，消失123天才試圖東山再起，試圖尋找機會重振昔日聲勢，可惜一直沒能回到巔峰，如今陸官方再出手打擊劣跡藝人，越來越多品牌和廠商未來恐怕不敢再找她合作，回歸螢光幕之路形同雪上加霜。

除了徹底堵絕劣跡藝人，中宣部也嚴格控管綜藝節目的內容，嚴禁未成年者參加選秀類節目，也不允許未成年參加偶像團組和線下應援活動，防止飯圈亂象、拜金主義和畸形審美觀橫行。