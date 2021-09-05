2019年總統蔡英文爆發「論文門」疑雲，近日再引發關注。旅美教授林環牆5日指出2個重大矛盾：首先，由台灣教育部、法院等釋出的1987年倫敦大學中央註冊組蔡英文博士學歷認證函，竟有3個版本，此其矛盾一；更矛盾的是3個版本都是中央註冊組1位沒頭銜的甘乃迪女士簽名，但倫敦大學中央註冊組早在1980年代中期就停止運作，且1983年後該校學位認證函及口試通過通知函都是由教務長羅柏絲女士（G. F. Roberts）簽名，而非神秘的甘乃迪女士。結論是，蔡英文博士學位認證函經過三度變造，「全是不折不扣的贗品。」

繼「1984年才畢業半年的蔡英文就填錯自己論文題目」的爭議之後，日前「政經關不了」團隊等又提出2份官方文件，表示1987年在蔡英文已經在政大當了3年副教授，考選部卻突然要求教育部查證蔡英文的倫敦大學LSE博士學歷，教育部則函文給駐外單位「駐英自由中國中心」，駐英自由中國中心之後回函一份倫敦大學甘乃迪女士的回信。

考選部2日在官網回應：「由於蔡總統前於（民國）76年間向考選部申請認定國家考試應考資格，考選部乃依機關權責，將其繳交之倫敦政經學院哲學博士學位證書，函請教育部協助查證，教育部遂轉函駐英國自由中國中心協助查證。」

林環牆5日要求考選部或蔡英文公開回答3個問題：

第一，1987年蔡英文是參加了何種「國家考試」？

第二，按照教育部文件，蔡英文號稱1984年7月5日被倫敦大學中央註冊組認證過學歷，且仍是甘乃迪女士代簽；為何1987年又要甘乃迪女士認證一次？

第三，另一嚴重問題是，為什麽1987年倫敦大學的認證函竟有3個不同版本？

林環牆提醒，1987年這3份不同版本的認證函，都是來台灣教育部或法院釋出的官方文件。版本1是夾藏在前檢察官黃偉的賀德芬教授不起訴卷宗裡，且相當粗陋，沒有倫敦大學的字樣，也無台灣外館的核實簽章；版本2（2020年9月呷新聞自教育部調閱）與版本3（總統府發言人張惇涵2020.08.31刑事答辯狀）是版本1的變造改良版。

林環牆提問：如果認證函屬實，為什麽會有3份且都沒有正式格式、也沒有外館核實簽章？這顯示蔡英文政權濫用國家機器，三度變造1987年神秘女士簽名的所謂「倫敦大學認證函」，令人震驚與痛心。

林環牆並提出幾個「讓蔡英文夜裡輾轉難眠」、從未公布的最新發現：倫敦大學的中央註冊組（The Central Registry）在1980年代中期已停止運作，之後所有學位認證函及口試通過通知函，都是由羅柏絲女士；而羅柏絲女士是1983年被任命為倫敦大學教務長，一直到2010年過世為止。換句話說，不管是蔡英文號稱畢業的1984年，或重新申請查證的1987年，都不可能是不再運作的中央註冊組裡沒有職稱的神祕女士甘乃迪出來簽名。

林環牆說，一切證據都顯示：蔡英文根本沒有完成博士論文，沒有論文入館紀錄，沒有所謂「1983.10.16星期天」的論文口試；更重要的是，其博士學位認證函是三度變造的造假文件，其補發證書全是不折不扣的贗品，因此蔡英文始終提不出博士證書的原始文件。