新北市豐珠國民中小學負責安置全台受性剝削的國、高中學生，學校除了為學生推動全天候的關懷教育和心理輔導，並提供相關課程或職業訓練，也開設種稻課程，盼他們能更田也耕心，日前稻穀豐收，孩子開心割稻，純真笑容令人不捨。

豐珠中學校長陳紅蓮表示，孩子們的過去不堪回首，讓他們沒有自信，沒有正確的價值觀。所以就是要給他們全部的愛，喚回對生命的希望和熱情。」在校長帶領之下，豐珠不僅撤除防止學生逃離學校的蛇籠圍牆，更帶領學生融入社區，進入山林。

學校開設種稻課程，成果發表會中，學生大方地跟來賓侃侃而談，開心地分享成果。學生恩典（化名）說，剛開始插秧時踩到軟呼呼的土中感覺好噁心，又怕踩到蟲，但後來慢慢就覺得很療癒。我很驚訝自己在這個課程中竟然可以那麼投入和專注。

連續參與3年課程的恩慈（化名）則說，因為我有經驗學妹都會問我，我覺得很有成就感，第一次覺得自己很重要。

校方表示，因為豐珠豐富有趣的課程，增強了學生的認同感與歸屬感，學校就像是他們第二個家庭，在種稻成果發表會上，貢寮區鍾耀磊區長、美豐里周貝芳里長、鄰近高國中小校長都來到現場，更難能可貴的是校友、公益單位、已調職的學校教師們也都共襄盛舉。

被學生暱稱「勇伯」的雞母嶺地主蕭學勇先生，不但提供孩子無償種稻，並義務進行種稻指導。勇伯表示，看到學生在這片土地上耕耘，覺得就像是我的小孩，希望他們開開心心地長大。

在豐珠中學服務7年的總務主任羅琬臻表示，我們稱豐珠為天堂，因屬性特殊發展出許多彈性空間，像空白畫布般，讓我們肆意揮灑，設計、規劃適合他們的課程活動，這裡是有人味的地方，師生們心靈的故鄉。

新北市教育局長張明文局長表示，新北教育所傳遞的正是有教無類的教育愛，無私奉獻的教育精神，會因應學生屬性提供最適當的策略。我們的孩子可以亮麗升學，也可以多元發展，更能在新北校園充滿愛的呵護下，健康快樂成長。