韓流動感天后BoA寶兒今(5日)透過IG，公開了讓人悲傷的遺憾消息，她的親哥哥權順旭是知名導演，不但幫妹妹拍MV，也執導了白智榮、LYn、M.C the MAX等知名歌手的MV，是業界不可多得的人才，權順旭今年5月公開了被診斷罹患腹膜癌末期，今天寶兒在IG發出訃聞，表示哥哥在5號凌晨0點17分癌逝，結束短暫的39歲生命，而因新冠肺炎的關係，喪禮僅由親近的家人朋友簡單舉行。

權順旭是寶兒的大哥，一路上用自己的專業，跟妹妹在事業上相互扶持成長，可惜命運捉弄人，今年5月，權順旭在IG發表長文，公開了生病的事情，透露其實從去年就開始覺得健康狀況不佳，一直處於工作了一陣子後又因為身體不好而需要休息的狀態，坦言就醫後證實罹患腹膜癌，且已經擴散，醫生診斷是第四期癌末，被告知了時日無多，自去年12月開始，他就深受腹膜癌的困擾。

權順旭透露了罹癌後的病況，他因體內支架穿透腸道，所以腸穿孔，因為太過痛苦而動了緊急手術，但動完手術仍沒有好消息，他看了許多家醫院，都告訴他只剩2到3個月壽命，而他發生了腸閉塞的情況，長達2個月都不能好好吃飯，體重直接掉到剩36公斤。

權順旭當時不但不能好好進食，身體也無法吸收水分，因此他總是口渴，難受得無法言語，又因為只能靠點滴維持生命，行動也不便，雖然媽媽一直鼓勵他，但他內心卻是感受到每天一步步邁向死亡，但他決定即使天天流著痛苦的淚水，仍要抱持希望治療到最後，妹妹寶兒也在底下留言，跟哥哥說愛你，「我們一定會戰勝病魔，我要給你煮泡麵，我們再一起吃，我認為哥哥是非常堅強的人，在我心中，你是最強大最帥的，謝謝你每天堅持著」，兄妹感情讓人為之動容。