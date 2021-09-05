目前職業女網女雙世界排名第2的台灣女將謝淑薇，今天在美國網球公開賽女雙第2輪以6比4、6比2擊退挪威艾珂里／法國蕾契米亞，晉級到16強，謝淑薇在下周公布的世界排名，可望再回到第1。

WTA女雙當今世界第1是謝淑薇的搭擋梅騰絲，兩位世界前二高手合作，美網女雙第1輪就連拿12局、兩個6比0輕鬆過關，第2輪也是談笑用兵，僅67分鐘再度直落二勝出，兩盤比賽共4次破了對手發球局，謝淑薇也很開心自己成為唯一進入到美網第2周賽程的台灣選手，寫道：「美網女雙第二週我們來了。」

謝淑薇與梅騰絲是今年溫布頓錦標賽女雙冠軍，兩人希望延續溫網的手氣，在美國紐約法拉盛網球公園在拚1座冠軍，16強賽將和比利時組合米聶（Greet Minnen）／凡優伊特凡克（Alison van Uytvanck）爭搶8強席次。

今年法網女雙冠軍捷克組合克蕾切可娃（Barbora Krejcikova）／西妮雅可娃（Katerina Siniakova）美網女雙第1輪就出局，梅騰絲2019年美網女雙奪冠的積分期限已到，如果今年美網女雙梅騰絲若奪冠也只是保分，而目前女雙世界排名第2的謝淑薇則可增加積分，預計9月13日美網結束後，謝淑薇的世界排名積分可超越梅騰絲、重返世界第1。