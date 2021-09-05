長榮航空爆3名機師突破性感染，指揮中心擴大匡列同住家人及其他機組員，並送至集中檢疫所安置，但有機組員在網路爆料，上了防疫專車想上廁所，竟然被發放紙尿片，令他大嘆「連最基本的人權都不給」。

一名機組員今（5）日於臉書粉專《航空迷因》匿名投稿指出，指揮中心擴大匡列機組員還有同住家人，用公車當作防疫專車，許多家住台北的卻要被遠送到南投檢疫所，車上不僅沒有開冷氣，只開了一個窗戶通風，「整個窒息到不行」。

一名機師匿名爆料，在車上拿到紙尿片，卻沒有地方可以穿上。（圖／翻攝自航空迷因）

爆料的網友說，匡列的家人、機組員載齊後，再開往華山集合，將所有人分配到2台遊覽車上，期間曾有人表示想上廁所，卻被回「因被匡列不能去廁所，但會發放紙尿片」，他表示，遊覽車中根本就沒隱私空間讓大家換紙尿片，質疑政府的作法違背防疫規範，「這樣對待機組員的方式有沒有改善空間？連最基本的人權都不給。」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「不能上廁所要用紙尿片有點太不人道吧」、「沒得新冠肺炎也會先得膀胱炎」、「要怪就去怪那些不遵守規定的老鼠屎吧」；也有人不滿說，「當你們在講人權，在鼻酸的時候，全台灣醫護人員，那些因疫情死去的人，還有受疫情影響而沒有工作收入的人，那些人的人權，要找誰討。

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