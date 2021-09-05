教士隊小塔提斯第37轟，穩居國聯全壘打王。（MLB臉書）

史上最強捕手裴瑞茲(Salvador Perez)愈來愈恐怖了，他5日對戰白襪擔任DH，單場雙響炮5打點，從38轟一口氣衝到40轟。雖然白襪以10-5獲勝，不過皇家早就不在意戰績，剩餘球季成為裴瑞茲推進紀錄的舞台。天使大谷翔平同日開轟來到43轟，但兩人的差距縮小到只有3轟了。

裴瑞茲前一仗被觸身球砸到頸部，暫時因為疼痛無法穿戴捕手護具，改以指定打擊身分上場。這場比賽全壘打滿天飛，白襪首局上轟了兩發，裴瑞茲第3局還以顏色，接著第5局追加1發3分炮。這場打擊戰可說相當激烈精彩，白襪火力終究高出一截，全場15支安打贏得不僥倖。

藍鳥隊小葛瑞洛(Vladimir Guerrero)進入9月還未開張，累積39轟，打擊率0.315仍有機會爭奪打擊王，他還有美聯最高的上壘率0.407。外界普遍認為小葛瑞洛是大谷在美聯MVP之路的頭號競爭者，沒想到半路殺出一個裴瑞茲，還是比較罕見的捕手，相信裴瑞茲最後也能拿到不少選票。

國聯暫居全壘打王的是教士隊小塔提斯(Fernando Tatis)，他因為受傷損失一些出賽機會，目前累積37轟。由於國聯第2名的打者才達到30轟，小塔提斯的王座可說比大谷還穩。不過在MVP之路上，費城人球星哈波(Bryce Harper)表現亮眼，26轟、3成打擊率、4成上壘率都是無可挑剔，成為小塔提斯的強敵。