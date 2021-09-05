立法院即將於9月開議，本會期將討論中央部門總預算案及修憲案等重要議題。民進黨立院黨團總召柯建銘今日表示，確切的開議日期會在下周朝野協商時討論，至於是哪一天，目前還沒確定。

立院即將開議，本會期將處理總預算案及「公民權下修至18歲」等多項修憲議案。柯建銘表示，確切的開議日將等下周朝野協商後再來討論，至於是下周的哪一天，目前還沒確定。

國民黨立院黨團總召費鴻泰日前放話要杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，如此是否將造成朝野協商的困難度？柯建銘說，立院應建立在可以溝通之上，當在野黨要有智慧、理性問政，做一個稱職的在野黨。

柯建銘表示，有關修憲委員會的憲改提案，民進黨中央黨部也已成立憲改小組，並分為中央政府組織、國會職權、人權與基本國策等3組做討論。

柯建銘指出，黨內討論若有定案，會先送到中執會，等中執委討論完畢後，再送中常會，按照黨內流程走，最後送交民進黨立法院黨團，時間就看流程進度，沒有一定會在10月下旬送出。

柯建銘說，立院的修憲委員會已選出5名召委，包括國民黨立委李貴敏、鄭麗文、民進黨立委鍾佳濱、周春米、管碧玲，有關修憲提案，會由召委討論處理，無論是會議時程、進度，都尊重召委職權安排。