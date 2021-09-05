從2月深圳二手房官方指導價政策推出至今，深圳二手住宅市場仿佛遭遇封印，讓成交量跌跌不休。根據最新成交數據顯示，深圳8月二手住宅成交量僅為2043套，年減幅暴跌超過8成，甚至創下近10年新低。

同時大陸國家統計局最新數據也顯示，深圳7月二手商品住宅成交銷售價格指數為99.6，年增率下跌0.4個百分點，已連續三個月下跌。受學區政策調控，深圳樓市的學區房掛牌價也普遍回檔。

根據券商中國引述深圳住建局數據顯示，8月深圳全市二手商品房成交為23.3萬平方公尺，年減幅77.28％；其中二手商品住宅成交為19.54萬平方公尺，年減幅79.96％。

而從成交房屋的套數來看，8月深圳二手住宅成交量也是連續第5個月下跌，僅成交2043套，相比去年同期的1萬1322套，年減幅高達81.96％。

東北證券房地產研究團隊表示，自2021年2月深圳發布二手房指導價政策以來，接著成都、西安、東莞等城市也接連推出二手房指導價政策。從各城市對於二手房指導價的政策規則來看，其落腳點主要在於「規範二手房成交參考價，並以二手房成交參考價作為房貸依據」，隱含著大陸官方對哄抬高價、學位房炒作等行為的紀律整頓。