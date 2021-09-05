以《后翼棄兵》出圈的新生代女演員安雅泰勒喬伊，日前現身威尼斯影展為主演新片《迷離夜蘇活》（Last night in Soho）造勢，身為Tiffany & Co珠寶最新代言人的她，參與記者會時Tiffany & Co. 珠寶飾品、Rodarte粉色碎花連身裙現身，帶有一點民族氣息的穿搭，搭配其精靈般精緻的面容，宛如花仙子般的仙氣讓人印象深刻，而踏上紅毯的她則以Dior亮粉紅高訂禮服搭配Tiffany & Co項鍊、戒指等飾品，搭配同色系的高跟鞋，化身為芭比成功駕馭凡人難以駕馭的「死亡芭比粉」，然而因跟鞋過高，戰戰兢兢的走路姿勢，也讓許多粉絲直呼「太可愛了！」
另外以飾演《暮光之城》而廣為人知的克莉絲汀史都華，日前也為新片《Spencer》踏上威尼斯影展，於該片中她飾演在世界名人黛安娜王妃，而黛安娜王妃的時尚界的影響是有目共睹的，故該片的各式穿搭也受到眾人期待，於電影海報中克莉絲汀史都華身穿香奈兒1988 春夏高級訂製服系列look 82，米色烏干紗晚宴洋裝，雙手掩面背對鏡頭哭泣，該套洋裝以金銀色橢圓與葉形亮片打造藤蔓造型刺繡，由Lesage刺繡工坊與Lognon褶飾工坊共同打造，為復刻此洋裝，香奈兒工坊耗時1034小時工時完成。而在紅毯上身為香奈兒品牌大使的克莉絲汀史都華，則以香奈兒薄荷綠色套裝，搭配頸上的 Chanel Bouton de Camelia 系列鑽石頸鏈增加亮點，腳踩Christian Louboutin 白色高跟鞋，清新俏皮登場。
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