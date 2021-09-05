演出多部超夯八點檔而為人所熟知的女星黃雨欣，其實是跆拳道國手出身，如今不僅成功轉戰演藝圈，在跟跆拳道教練劉聰達結婚後，還成了奧運銅牌好手羅嘉翎的師母，育有兩個可愛女兒的黃雨欣，不時在臉書分享生活點滴，近日她透露女兒小達欣在學校被同學罵「笨蛋」，回家很難過，當媽的她，幾句話就不卑不亢化解此事，讓人直呼看到為人母的智慧。

黃雨欣在臉書po文，透露女兒小達欣回家哭訴，有小朋友罵她是「笨蛋」，女兒說有點難過，黃雨欣當下先安撫：「那請妳過來，媽媽要給你擁抱給妳力量」，並詢問事發原因。

對於為什麼被小朋友罵，小達欣說她不知道，「我要加入她的遊戲一起煮菜，她就說我是笨蛋，叫我走開！」黃雨欣問女兒：「那妳知道什麼是笨蛋嗎？」女兒說她不知道，黃雨欣進一步解釋，笨蛋是指不聰明的人，反問女兒覺得自己是嗎？女兒說她不是笨蛋。

黃雨欣接著說：「對啊！妳看，妳不知道什麼是笨蛋，那是因為媽媽從來沒有這樣說過妳，妳也沒有聽過有人這樣說妳，所以妳更不會這樣說別人！」並解釋，罵人的小朋友，可能常常聽到別人這樣罵她，所以把「笨蛋」掛嘴上，「妳別跟她計較喔！下次妳要鼓勵她，笨沒關係，只要很善良很努力，還是有很多人會喜歡你的！」短短幾句話，就一掃女兒心中陰霾，黃雨欣則認為「此局媽媽不帶髒字的完勝了」，感嘆換個角度，世界會變得很不一樣，也認為如果再給她一次機會去處理，「我應該也掰不出這麼完美的說法了」。