波蘭贈台40萬劑AZ疫苗，今日上午抵台，多位綠營民代於臉書發文表達感謝。綠委羅致政表示，這是兩國關係友好的象徵，綠委林宜瑾也在臉書貼出「愛心符號」，感謝歐洲民主好朋友。

羅致政指出，繼立陶宛、斯洛伐克、捷克之後，波蘭是第4個宣布捐贈疫苗給台灣的歐盟會員國，台灣先前曾捐贈口罩給波蘭，波蘭後又捐贈防護衣給台北市，今又再次收到來自波蘭的疫苗。

羅致政說，對於台灣在中東歐地區的關係進展，中國當然會大為光火，甚至抗議抵制，但這樣的做法，只會引來更多反彈。

羅致政表示，日前有超過60位歐盟議會議員，聲援立陶宛，抗議中國霸凌。而立陶宛駐中大使被迫召回，歐盟卻有多國駐中使節聲援送行，並用大合照表達站在同一陣線。

羅致政說，在這樣的氛圍下，波蘭還願意堅持人飢己飢的精神提供台灣疫苗，相信台灣人民都會感激在心，未來會啟動更多台灣跟波蘭之間善的循環。