1名網友日前在街頭發現1處路口因上方陸橋造成地面有大片陰影，停等紅燈的機車騎士為了躲太陽幾乎都躲在該陰影處，形成前方停等區幾乎沒車的現象；不少人怒批「怕熱別騎車」、「吸血鬼嗎？」還有其他網友看見另名騎士甚至將機車停在待轉區，然後整個人走到路旁遮陽，引發討論。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張圖片，圖片中為北市1處路口，該路口有許多車輛正停等紅燈，而路口上方因為有一座大型陸橋，導致地面留下一大片陰影，不過陰影處不在機車停等區，不少機車騎士因不願曝曬太陽、選擇停在陰影處，造成前方停等區幾乎沒有機車的有趣現象。

另外有網友在留言處分享，有名機車騎士因為不願曬太陽，竟將機車停在待轉區，整個人走到一旁陰影處遮陽。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

原PO笑說「太陽大等紅燈的情況下，陰影才是等候區」；另外有網友在留言處分享，有名機車騎士因為不願曬太陽，竟將機車停在待轉區，整個人走到一旁陰影處遮陽，網友笑說「生活智慧王」；也有人說原PO照片中，有1名騎士仍獨自一人停在最前頭曬太陽，網友笑說「勇者」、「」請給前面的一點掌聲。

不過大多數網友仍氣憤照片中機車騎士的行為，「簡單一句怕熱不要學人進廚房」、「怕熱騎個屁車」、「太陽光比標線和法規還有效」、「討厭這種行為，尤其是突然煞車，後車跟著根本來不及反應」、「躲太陽的都三寶好嗎」、「停陰影的真的不要出門了」、「吸血鬼嗎？怕太陽成這樣」。