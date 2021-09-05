中市1名醫師因罹癌赴北部醫院住院醫治，豈料，該院在今年6月29日爆發新冠肺炎COVID-19病例，該醫師當天即出院，返台中後竟出現新冠肺炎症狀，並在7月16日確診，他癌病經治療曾一度好轉，但在8月18日病情惡化去世，是中市新冠肺炎確診的第5個死亡案例。

台中市衛生局表示，案15492是中市62歲醫師，有癌症病史，今年6月曾至北部醫院住院治療癌症，返家後於7月9日出現乾咳症狀，7月15日晚間意識不清，經緊急送醫，7月16日確診罹患新冠肺炎。

台中市衛生局指出，該個案住院期間病況時好時壞，並使用瑞德西偉治療， 8月18日晚間宣告死亡，死亡原因為菌血症併多重器官衰竭、噬血症候群。

據了解，該醫師到北部醫院住院治療，醫院同樓層病房在6月29日傳出確診病例，該醫師因當天即出院而未被醫院匡列。該名醫師罹癌入院治療時病情嚴重，不過經治療後曾一度好轉，但在新冠肺炎確診60天內急趨惡化而死亡。

中市本土確診病例已累計有202例，目前都已出院，該醫師是第5個確診後死亡個案。