國民黨昨舉行黨主席候選人電視政見辯論會，面對媒體提問階段問及，要如何面對年輕人無法接受國民黨的現象，國民黨文傳會副主委鄭照新今在臉書上直言，因為國民黨根本討厭年輕人，利用封閉式的結構教訓後輩，強調政黨要敢招人罵，應靠反省再起。

鄭照新指出，黨內的年輕人要尊重制度時，他們說這樣太弱，黨內的年輕人要擴大民意支持時，他們說這是小綠，這在社會上根本是基本共識與常識好嗎？然後靠邏輯與論述在舞台上與民進黨廝殺的，是這群被他們說太弱和小綠的年輕人

鄭照新表示，他們連和民進黨同台的勇氣和能力，能在政論台上抵抗一分鐘的能力都沒有，只能在黨內指指點點，利用封閉式的結構「教訓」後輩數典忘祖，滿足失落的自尊心。

鄭照新認為，年輕人怎麼能不討厭國民黨？怎麼能不心寒？如果是一個成功的團體，年輕人學習長輩是重要的，但國民黨的問題既然是陳腐，當然是資深的要去學習年輕的脈動，不是逼年輕的要去學老，再走回頭路，就繼續把年輕人遠遠的排出國民黨吧。