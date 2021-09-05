行政院長蘇貞昌今5日在立委王美惠力邀下，前往嘉義市肉品市場視察時說，「嘉義市有需求，中央全額補助」，除允諾全額補助肉品市場升級1.6億元經費，另針對市長黃敏惠希望果菜市場、魚市場也請中央協助改善，蘇貞昌回映可藉此機會把菜市場、魚市場的冷鏈、物流、環保設施一起配套做起來。

蘇貞昌結束嘉義縣行程後，就趕往嘉義市，農委會主委陳吉仲、黃敏惠、立委王美惠、溫玉霞及多名市議員陪同視察嘉義市肉品市場，黃敏惠當面表示，嘉市肉品市場位居雲嘉南核心，要升級建立具有HACCP認證現代化屠宰場，另外包括果菜、魚市場部分也請中央全力協助。

蘇貞昌說，針對肉品市場升級，王美惠非常關心，也質詢過很多次，趁著這次機會，希望能夠把相關環保、汙水設備和管線也都一次規畫進去，未來不要再東改西改，包括冷鏈、環保汙水一次一起解決，老屋更新也要多補助些，至於果菜與魚市場也藉此機會一起升級，並責成農委會，對於汙水規畫等議題，應盡力輔導嘉義市政府來達成。

王美惠誇蘇貞昌是最接地氣的院長，看到嘉義市需要關愛的眼神就來了，尤其嘉市肉品市場每年毛豬交易量高達21萬頭，年屠宰量高達12萬5千頭，是雲嘉南地區重要豬肉交易中心，營運至今30年，環境設備皆老舊，希望中央補助，協助肉品市場設備汰舊改建，將硬體升級至國際外銷標準，讓嘉義市成為台灣豬外銷國際的重要基地。

黃敏惠另向蘇貞昌表達，請中央全力支持嘉義市發展，表示嘉義市目前還有文化、交通、城市基礎與景觀等建設共需574.5億元，包括嘉義市總圖園區、嘉義舊菸葉廠、鐵路高架化、高鐵連結嘉義火車站的輕軌，以及污水下水道等城市基礎建設等，這些都需要中央大力支持。