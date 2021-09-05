高雄市110年上半年全般刑案比去年減少1186件，圖為警方查緝毒品案，壓制嫌犯畫面。（高雄市警局提供／石秀華高雄傳真）

高雄市委託民調公司針對今年上半年市民對警政工作滿意度進行調查，結果出爐，市民對於近半年來，整體治安狀況滿意度」為80.7％，比去年同期上升8.9個百分點，在「警察整體服務滿意度」則高達84.8％，比去年同期上升1.5個百分點，2者均創歷年新高；該項民調結果讓就任滿周年的市長陳其邁如同注入一劑強心針，市警局表示，將持續為治安打拼，確保市民安定生活。

高雄市政府委託「十方民意與政策資訊股份有限公司」針對110年上半年高雄市民對警政工作滿意度調查，調查期間從7月6日至7月31日止，以電話訪問市民，有效樣本數為1083份。

市警局5日公布民調結果顯示，高雄市民近半年來對「整體的治安狀況滿意度」為80.7％，比去年同期上升8.9百分點，而在「警察整體服務滿意度」部分則為84.8％，比去年同期上升1.5百分點，2者均創歷年新高。

此外，從調查結果也發現，由於今年疫情爆發，警察多了防疫工作，以及7月高雄市屢遭暴雨襲擊，警方在疫情和風雨中，不畏艱難，協助救災，降低全市災損以及推動簡化良民證申請流程及改善申請環境等相關為民服務工作，也獲得市民的肯定與支持。

市警局表示，110年上半年與去年同期比較，全般刑案發生14479件，減少1186件，槍擊案發生5件，減少3件，暴力犯罪發生33件，減少15件，整體治安犯罪數字呈現下降且平穩情形。

對於市民建議包括「加強巡邏」、「加強詐欺、竊盜、緝毒偵辦」、「加強取締酒駕」以及「加強裝設錄影監視系統或照明設備」等改善治安事項，市警局指出，未來將針對治安熱點、熱區加強「有效巡邏臨檢工作」，提高錄影監視器妥善率，逐年汰換老舊監視系統，持續運用大數據分析與科技偵查打擊詐欺及竊盜犯罪，並配合第三方警政掃蕩毒品，有效嚇阻犯罪，保障市民安全，以符合市民期待。