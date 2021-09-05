長榮航空3名機師確診後，中央流行疫情指揮中心針對機師足跡，發出台灣規模最大的110萬則細胞簡訊，提醒足跡重疊的民眾若有疑似症狀務必就醫，許多民眾收到簡訊後，5日紛紛前往新北市江翠重劃區篩檢站快篩。(黃世麒攝)

板橋江翠社篩站上午湧人潮。（葉德正攝）

中央發送百萬細胞簡訊，也讓收到民眾相當擔心，新北市32處設區篩檢站上午湧入1487人前往篩檢，是先前假日的兩倍左右，如輔大醫院擴增到300名額仍秒殺，另外包括土城醫院300名額也被預約一空，不過都採預約制，現場秩序還算良好。

據了解，新北市今日上午就篩檢完成1480餘人，對比過去假日700到800左右，翻了一倍，確實比先前還要多，新北江翠篩檢站也湧入不少人潮。

新北市長侯友宜昨日也表示，新北量能一天可以篩到1萬5000人次「不怕你來篩」。