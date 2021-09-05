中央發送百萬細胞簡訊，也讓收到民眾相當擔心，新北市32處設區篩檢站上午湧入1487人前往篩檢，是先前假日的兩倍左右，如輔大醫院擴增到300名額仍秒殺，另外包括土城醫院300名額也被預約一空，不過都採預約制，現場秩序還算良好。
據了解，新北市今日上午就篩檢完成1480餘人，對比過去假日700到800左右，翻了一倍，確實比先前還要多，新北江翠篩檢站也湧入不少人潮。
新北市長侯友宜昨日也表示，新北量能一天可以篩到1萬5000人次「不怕你來篩」。
中央發送百萬細胞簡訊，也讓收到民眾相當擔心，新北市32處設區篩檢站上午湧入1487人前往篩檢，是先前假日的兩倍左右，如輔大醫院擴增到300名額仍秒殺，另外包括土城醫院300名額也被預約一空，不過都採預約制，現場秩序還算良好。
據了解，新北市今日上午就篩檢完成1480餘人，對比過去假日700到800左右，翻了一倍，確實比先前還要多，新北江翠篩檢站也湧入不少人潮。
新北市長侯友宜昨日也表示，新北量能一天可以篩到1萬5000人次「不怕你來篩」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。