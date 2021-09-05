溪南寮居民預告扛茨走溪流活動年底將擴大舉辦。（程炳璋攝）

台灣早期打造竹籠茨可扛著走，現在重新複製組裝，中央與地方民代都來體驗。（程炳璋攝）

台南市安南區溪南寮民眾，早期因淹水，利用竹子製作竹籠茨為屋居住，居民每遇大水就有「扛茨走溪流」的特殊文化，村民3年前找老匠師李養重新打造竹籠茨，舉辦扛著房子逃難的傳統活動，今年在打造第2座竹屋，年底要扛出聚落到農用道路，擴大活動。

台南市安南區早期為台江內海，90年前，居住在曾文溪堤防旁的村民，每遇大水成災，村民就得避難，造就民眾打造以竹子為架的竹籠茨為屋，方便在逃難時，扛著房子一起走，且有「扛茨走溪流」的俚語流傳。

這群以竹籠茨為居的村民，最後落腳在溪南寮，隨著時代演變，居民的竹屋已改為磚瓦屋，這項竹籠茨建築技藝也隨著流失，只剩老匠師李養懂得較完整的工法。

溪南寮居民3年前在李養教導下，在安興宮廣場重新打造的1座竹籠茨，舉辦「扛茨走溪流」傳統活動，但因竹屋尺寸太大，扛不出聚落。

居民8月重新打造新的竹籠茨，號召全台有興趣的青年齊聚學習，目前已超過百人次，預計10月完工，學員可達300人次。年底將重辦扛竹屋活動，這次要扛出聚落，回到當初居民居住的地方。

台南市立委陳亭妃、台南市議長郭信良、台南市議員黃麗招、王錦德都到場參與，體驗組裝竹屋的感覺。居民表示，打造1座竹籠茨耗費人力，其實不便宜，每座約要100多萬元，不會比一般房子便宜，因申請文化部傳統工藝補助經費，才能順利建造。