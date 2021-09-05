球后巴蒂(Ashleigh Barty)的美網之旅提前結束了，她還沒碰到任何種子球員，就在第3輪敗給美國女將羅傑斯(Shelby Rogers)。羅傑斯以6-2、1-6、7-6扳倒了世界球后，在經常爆冷的女子大滿貫留下精采一頁。羅傑斯生涯前5次對戰巴蒂都輸，結果在最大的舞台搶下對戰首勝，晉級女單16強。

史蒂芬絲(Sloane Stephens)出局之後，世界排名43的羅傑斯成為女單的「美國希望」，她對上的是來自澳洲的巴蒂，可以想見在中央球場的地主觀眾幾乎陷入瘋狂。羅傑斯賽後說：「這真的非常特別，我都起雞皮疙瘩了，我不知道網球也可以這樣，我永遠不會忘記那一刻。」

巴蒂拿手的強力發球此戰施展不開，只打出6記Ace球，多達8次雙發失誤，同時她打出37顆致勝球卻有39次非受迫性失誤，等於是自己把勝利奉送出去。不過對於羅傑斯仍是一場大苦戰，羅傑斯說：「巴蒂不愧是球后，我得拿出全身的本領才能打倒她。」

羅傑斯的英勇奮戰也讓巴蒂坦然接受失敗，巴蒂說：「我差不多把力量全榨乾了，我今晚沒有餘力跨過這關，雖然失望仍必須向前看，總之我盡力了，今晚我還是能夠睡得很香。」

最後決勝盤打到搶7，羅傑斯認為是地主觀眾的聲援帶領她撐過最後一哩路，「老實說沒有他們我恐怕贏不了，這種是我靠自己無法獲得的力量。」