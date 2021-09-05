近期機組員傳出群聚現象，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，針對該航空公司到過芝加哥站的機組員全部匡列283人，其中239人入住集中檢疫所、航空公司宿舍31人，除了在有13人仍在國外以外，其他都採檢完畢，陰性有262位、8人檢驗中。

至於原本擬針對機組人員例行性採驗抗體，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，原本諮詢小組建議，接種2劑後要定期檢驗抗體，每3個月追蹤抗體，但討論後發現2劑後有無抗體有極少的人，不會有免疫反應，無法當做有完整檢疫隔離模式進行，在幾千位的只看到有7位不會有抗體、比率很少，之後小組與ACIP委員對這些極少數有無其他補救方式，如追加其他疫苗注射等。

張上淳說，至於會有抗體的機組員追蹤的意義不大，針對新的變種變異株反而是加上是否有要追加第三劑施打，尤其是後續機組員檢疫模式如何進行比較重要。