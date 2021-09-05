長榮機師確診案新北市共計匡列36人入住集中檢疫中心，今天中午採檢結果出爐，36人均為陰性，讓不少人稍微安心。

長榮機師案，與確診兒子同校的28名同校學生已經PCR都為陰性，另外匡列36位接觸者入住集中檢疫所，這36人採檢結果中午出爐，全數都為陰性。

新北市長侯友宜昨宣布，未來新北校園若有1例Delta確診，立刻停課14天，並全校PCR，全面防堵。