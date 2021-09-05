長榮確診機師足跡廣 新北匡列36人採檢結果出爐 14:332021/09/05 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長榮機師新北匡列36人 採檢結果出爐了。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮機師確診案新北市共計匡列36人入住集中檢疫中心，今天中午採檢結果出爐，36人均為陰性，讓不少人稍微安心。 長榮機師案，與確診兒子同校的28名同校學生已經PCR都為陰性，另外匡列36位接觸者入住集中檢疫所，這36人採檢結果中午出爐，全數都為陰性。 新北市長侯友宜昨宣布，未來新北校園若有1例Delta確診，立刻停課14天，並全校PCR，全面防堵。 染疫機師密切接觸2空姐 7縣市收110萬簡訊挫咧等 國籍航空機師再爆染疫 醫提1關鍵估蔓延機率 #新冠肺炎 #台灣 #36 #長榮機師 #匡列 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家籲高危險群打第二劑 機組員每周採抗體 04:102021/09/05 焦點要聞 早預料機師兒全校零陽性 專家拉「時間序」示警：還在潛伏 00:172021/09/05 生活 長榮機師確診 北巿匡列24人採檢陰性 2人等結果 12:112021/09/05 生活 新北大陳社區3更新單元 招商全壘打 04:102021/09/05 地方新聞 醫喊「機師也是人」用鼓勵取代指責 網提3點炸鍋：真的是人 12:562021/09/05 生活 沒去桃園也有份！110萬人收細胞簡訊 04:102021/09/05 焦點要聞 桃竹強化二級警戒 漁港仍湧人潮 04:102021/09/05 地方新聞 台南市中秋活動 視疫情調整 04:102021/09/05 地方新聞 桃園破口 鄭文燦開門遛狗 04:102021/09/05 時論廣場 機組員風險高 鄭文燦籲中央：協助完成第3劑接種 10:432021/09/05 生活 空姐與確診機長「密切接觸」遭匡列 網一看這數字驚：事情不單純 00:072021/09/05 生活 生活熱門新聞 新北夫妻確診 侯友宜：妻是幼兒園老師 全校52人居隔 - 生活 第8輪施打對象敲定 陳時中：以AZ第二劑為主 - 生活 海盜後代考上台大 台東少女盼畢業後返鄉貢獻 - 生活 超狂外送員！3個月只休1天 狠賺66萬元 - 生活 空姐與確診機長「密切接觸」遭匡列 網一看這數字驚：事情不單純 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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