韓國公佈，截至5日，全國共有3000.01萬人接種首劑新冠疫苗，佔總人口的58.4％。完成兩劑疫苗的接種人數累計1774.7159萬人，佔總人口的34.6％。

5日通報，韓國新增確診病例1490例，累計確診26萬403例。另外，新增6例死亡病例，累計死亡2321例。

由於Delta變異病毒已擴散至全國，加上中秋節假期將至，確診病例隨時有可能增加。因此，韓國政府決定將現行防疫措施（首都圈四級、非首都圈三級）延長至10月3日。