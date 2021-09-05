韓國接種首劑新冠疫苗人數破3000萬 14:562021/09/05 工商 蕭美惠 、綜合外電報 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國公佈，截至5日，全國共有3000.01萬人接種首劑新冠疫苗，佔總人口的58.4％。完成兩劑疫苗的接種人數累計1774.7159萬人，佔總人口的34.6％。 5日通報，韓國新增確診病例1490例，累計確診26萬403例。另外，新增6例死亡病例，累計死亡2321例。 由於Delta變異病毒已擴散至全國，加上中秋節假期將至，確診病例隨時有可能增加。因此，韓國政府決定將現行防疫措施（首都圈四級、非首都圈三級）延長至10月3日。 工廠未獲授權生產 巴西暫停打1200萬劑科興疫苗 機組員風險高 鄭文燦籲中央：協助完成第3劑接種 #全國 #韓國 #接種 #首劑 #新冠疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家籲高危險群打第二劑 機組員每周採抗體 04:102021/09/05 焦點要聞 台東地區扶輪社送愛到偏鄉 協助建置偏鄉學校防菌學習環境 10:502021/09/05 寶島 日本4度捐台疫苗 藍委嗆問蔡政府一句話 08:012021/09/05 政治 國籍航空機師再爆染疫 醫提1關鍵估蔓延機率 09:092021/09/05 生活 新聞剪影－韓國電玩遊戲開發商-Krafton 創辦人張炳圭 登富比世富豪榜 04:102021/09/05 專題周報 拒打疫苗染疫停拍邁爾斯泰勒害慘劇組 04:102021/09/05 娛樂新聞 波蘭贈台40萬劑AZ疫苗 蘇貞昌：善的循環 12:252021/09/05 政治 牛津大學研究：COVID-19引發血栓的機率 遠高於AZ疫苗 05:232021/09/05 健康 機師違規外出連環爆 醫怒批：給的包容、信任全被踐踏 11:222021/09/05 生活 菅義偉退陣 日本怎麼走 04:102021/09/05 時論廣場 機師兒確診「恐染Delta」連勝文指民進黨一防疫策略：嚴重錯誤 11:102021/09/05 政治 財經熱門新聞 快了…美股今晚狂噴或下殺 就等1件大事開獎 - 財經 台股3次暴殺 PTT鄉民「無腦買0050」獲利曝光：太扯了 - 財經 突破張忠謀防線 台積電無預警全面漲價 前主管點破關鍵 - 財經 「消失的通膨」越來越明顯 央行政策身陷泥淖？ - 財經 - 工商 賣阿榮換二哥來得及？專家給溺水散戶1忠告 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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