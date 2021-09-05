國籍航空長榮接連出現3名機師突破性感染，分別為案16066、案16119與案16120，其中案16066基因定序出爐，確定感染Delta，其他兩名機師感染Delta可能性也大，指揮中心4日緊急發出史上規模最大的110萬個細胞告警簡訊，陳時中今天提醒，身體有症狀，或是任何心理的感覺等各種可能性，都可以提高警覺加強篩檢。

由於指揮中心昨天發出110萬通簡訊，且桃園二級加強版管理，目前是否考慮再提升警戒嗎？

陳時中表示，桃園這兩天疫情比第一天時看起來狀況好，當時完全沒有檢驗結果的情況，提升到很高的強度希望把疫情控制住，這兩天沒有惡化的指標出現，因此目前不會有加強的措施。

陳時中表示，由於這次三例境外移入個案，一例已經驗出是Delta，另外兩例結果還沒出來，不過考量目前境外移入個案是Delta的比例很高，因此是以可能會造成社區感染的規格來辦理，不管是匡列、以前在匡列只會匡列一定時間的密切接觸者，這次是只要有接觸的就匡列，甚至接觸者的接觸者野匡列。

陳時中表示，這次可以收到細胞簡訊的時間拉得很長，從8月13日起到9月2日，將規格拉高，但他表示，並非收到簡訊都要去採檢，而是希望提高警覺，身體有症狀，或是任何心理的感覺等各種可能性，都可以提高警覺加強篩檢。

國籍航空長榮接連出現3名機師突破性感染，分別為案16066、案16119與案16120，其中案16066基因定序出爐，確定感染Delta，其他兩名機師的基因定序結果，預計明天出爐。