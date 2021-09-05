揮別4日開打首日陰雨天候，3X3.EXE今天在烈日當頭的酷熱環境下，進行史上首次女子組賽事，結果冠軍賽變成國泰人壽內鬥，台北國泰靠著陳薇安獨拿7分，終場18比12擊敗台中國泰，拿下極具意義的首站冠軍，陳薇安獲選單站MVP。

陳薇安賽後聽到自己獲選MVP，她的表現滿是驚訝，「我根本不曉得有這個獎項，畢竟我在WSBL還沒拿過任何獎項，一切就是順其自然，我也從未強求，不過打3對3，真的是熱到很累，尤其我們還是在正中午、艷陽高照的時候。」

不過才剛拿到女子組首站冠軍，陳薇安與她的台北國泰隊友戴宜庭就要「告假」了，因為接下來她們就要投入亞洲盃女籃賽的集訓，且要飛往約旦參賽，「所以接下來幾站賽事可能需要學妹幫忙打了，最近都在戴口罩練球，真的超累的。」

身為台灣女子3對3國際積分第1的戴宜庭，能跟台北國泰隊友一起拿到首站冠軍，讓她感到很開心，「去年就在這裡跟隊友拿下國泰青年3對3冠軍，感覺很不一樣，尤其是我在球隊的角色不同，就是努力把自己在場上的角色做好。」

戴宜庭認為，打3對3可以幫助她增加不少防守能力，畢竟打3對3注重1對1防守，對方進攻節拍也不同，至於接下來的亞洲盃，她說：「能夠入選就很驚喜，感謝中華隊教練團給我機會，不管到時候我打多少時間，我就是努力做好防守。」