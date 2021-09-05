台南市長黃偉哲（左一）特別前往關心。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲（左一）特別前往關心，並親自幫忙裝設住宅火警報器。（張毓翎攝）

經志工們巧手改造讓原本簡陋的房屋變成溫馨的套房。（張毓翎攝）

奪下東奧女子舉重49公斤級第4名的「舉重精靈」方莞靈，從小和媽媽相依為命，2人位於台南柳營的租屋處簡陋，市長黃偉哲指示勞工局「做工行善團」協助修繕，志工們耗時10多個工作天，5日正式交屋，方莞靈露出欣喜的表情，並感謝市府和志工團隊的幫忙，讓她在外地練習時，不用擔心媽媽獨自住在簡陋的蝸居，未來會持續努力成為台南的驕傲。

方莞靈與媽媽武虹均的原租屋處簡陋，沒有個別衛浴設備，需與他人共用十分不便，8月初台南市勞工志願服務協會、電氣工會、油漆工會、泥水工會等單位的志工兵分多路前來進駐修繕，若假日要忙其他工程案，他們另外自掏腰包請師傅代為協助，經他們巧手改造讓原本簡陋的房屋變成溫馨的套房。

5日正式交屋時，黃偉哲特別前往關心，除了贈送由勞工局晴天坊弱勢勞工夥伴手作、繡有市花與市鳥的粉色涼被，作為入厝禮，還親自幫忙裝設住宅火警報器。

大台南總工會副理事長陳美靜的加拿大籍畫家女婿James Hugh Gough，也特別繪製一幅方莞靈參加東奧賽事回台後抱起母親的圖畫，讓這間小套房更顯溫馨。

母女倆看到剛完工的新家，頻頻謝謝大家的幫忙，方莞靈說，以後在外地練習比賽時，不用擔心讓媽媽獨自一個人住在簡陋的窩居，未來會持續努力練習，成為台南的驕傲。

黃偉哲說，很高興與方莞靈及方媽媽一同迎接新屋入厝，感謝做工行善團各工會志工費盡心力，在很短時間內就把房子修繕完成，讓方莞靈在國訓中心或外地比賽都沒有後顧之憂。