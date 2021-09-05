解放軍003型航母

中方第一艘現代航母一旦完成，將是大躍進，但軍事專家認為，對美國海軍來說，仍不足以改變遊戲規則。

據《軍事時報》（Military Times）報導，台灣國防部最近發布的報告說，003型將讓解放軍穿越北起日本群島、琉球群島，中接台灣，南至菲律賓和大巽他群島的第一島鏈投射軍力。

解放軍的這艘新航母可望2025年前徹底發揮戰力，不但有先進的電子作戰裝置，還有現代彈射系統。雖然對北京來說，這些進步象徵著技術突飛猛進，但專家認為，這發展不足以減損美國在太平洋戰區的軍事活動。

美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）高級研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）說，到2020年代末，對東亞和南亞鄰國來說，這艘航母無疑會影響中方海軍的海上戰力，但不會顯著影響美國在西太平洋的作戰能力。

另外還有些專家說，003型航母有好些前兩艘航母並不具備的重要能力，而其中最受矚目的，就是用來協助戰機起降的「彈射起飛/攔阻索回收」（CATOBAR）系統。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）「中國實力專案」（China Power Project）資深研究員福納樂（Matthew P. Funaiole）說：「目前只有美、法兩國使用『彈射起飛/攔阻索回收』系統，因此003型航母將讓中國進入精英行列。」

目前解放軍的「遼寧」和「山東」號航母使用的都是滑躍式短程起飛/攔阻索回收（STOBAR）系統，雖然打造和操作起來較便宜，但卻有重量限制，影響了戰機的酬載量，也限制了可從航母起飛的機種。

眾所周知，003型航母正在安裝電磁彈射系統，預料北京也會為它裝備先進的電子作戰系統。然而，由於技術日新月異，可能要到它啟航後，全貌和效能才會顯現。