疫情不減，長榮航空2名確診機師案，政府已擴大匡列接觸者，其中有36人住在新北，中央流行疫情指揮中心昨下午發送110萬則細胞簡訊。新北市聯合醫院三重院區今天上午出現排隊篩檢民眾，院方表示，多數民眾都是因簡訊而來，篩檢急加開為2線，增加200名額，共800名篩檢名額。

中央流行疫情指揮中心昨天下午發送的110萬則細胞簡訊，文中指出，凡收到簡訊的市民都可以免費到社區篩檢站篩檢。新北市長侯友宜昨日也表示，新北量能一天可以篩到1萬5000人次，「不怕你來篩」。

中央流行疫情指揮中心昨下午發送110萬則細胞簡訊。新北市聯合醫院三重院區今天上午出現排隊篩檢民眾，院方表示，多數民眾都是因簡訊而來，篩檢急加開為2線，增加200名額，共800名篩檢名額。（戴上容攝）

新北市聯合醫院三重院區表示，昨天發送簡訊時間，可能剛好碰上篩檢站關閉時間，因此還未出現人潮，但今（5）日適逢假日、天氣晴朗，醫院上午8時開始出現大批等待篩檢排隊人潮，院方有搭設戶外帳棚，並採預約制，整體秩序良好。

院方指出，7成以上民眾都是收到簡訊才赴醫篩檢，為因應大批人潮，院方加開為2線、增開200名篩檢名額，總共800名篩檢名額，院方也出動比平常至少多20名的醫護人員協助快篩，預計下午4點可以完成所有篩檢。

中央流行疫情指揮中心昨下午發送110萬則細胞簡訊。新北市聯合醫院三重院區今天上午出現排隊篩檢民眾，院方表示，多數民眾都是因簡訊而來，篩檢急加開為2線，增加200名額，共800名篩檢名額。（戴上容攝）

42歲王姓民眾表示，他家住蘆洲，從事服務業接觸人多，昨天收到簡訊以後，全家都很緊張，由於昨天時間已晚，篩檢站已關閉，他經過一夜猶豫要不要買快篩試劑，後來想說電視上侯友宜表示可以免費篩檢，因此上午特地網路預約至三重來篩檢，他覺得動線良好，篩檢後全家都能安心。