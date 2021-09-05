張睿家與影迷們暢談《盛夏光年》拍攝秘辛。（前景娛樂提供）

張睿家2006年獲得金馬獎最佳新人的作品《盛夏光年》，近日以4K修復版重回戲院，他3日晚間出席在誠品電影院舉行的映後活動，看到在疫情期間來觀影的粉絲，即使隔著梅花座仍相當熱情，現場開放的座位仍座無虛席、電影放映完後爭相舉手發問，讓張睿家覺得很神奇，直呼：「這部片在我的青春佔了很重要的位置，因為它我開始喜歡表演，我沒有想到15年後還可以來現場，跟大家一起分享《盛夏光年》。」

該片是張睿家大銀幕處女作，雖然當時他已有3年的電視劇拍攝經驗，但電影的表演模式截然不同，他形容整個過程很像砍掉重練、被導演「釘」，但也因為經歷這段辛苦，讓他拿到一輩子只有一次機會的金馬獎新人。他覺得同一部電影15年後再上院線很不可思議，且社會風氣變得開放，「那個年代傳統保守，康正行（劇中角色）又很壓抑，當時我對這樣的感情不太清楚、很懵懂，只能盡力接收導演給我的指令，努力去揣摩跟想像；但是現在，這些感受我都懂了，我可以把每個感受演得很清楚，可是這就不是康正行了」。

想起當年電影上映時，他邀請父母到戲院觀賞，心情非常忐忑：「我還記得是在西門町絕色影城，我想邀請他們來看，但又有點不敢。」因為片中他和張孝全有全裸的男男床戲，後來爸媽都到場支持，媽媽看完後微笑對他說，第一次在大銀幕上看到他很奇妙，很不像自己的兒子，但也因為《盛夏光年》的成績，媽媽才認可他選擇表演這個行業。15年後，因為是4K修復版，畫質很好，他戲稱：「太清楚了，很光滑，看了很害羞。」他也分享拍攝時印象最深刻的一場戲，「有一場我在公車上流眼淚的戲，因為第一次演電影還不太有把握，一個人躲在角落培養了很久的情緒，正式拍攝時第一顆鏡頭我就掉眼淚了，那場戲前後共拍了5、6次，拍到最後真的哭不出來，還滿難忘的。 」

雖然今年各行各業都被疫情打亂節奏，但張睿家很慶幸自己對表演的熱忱與努力，受到業界與觀眾肯定，奇幻甜寵劇《我的老闆是隻貓》剛播畢，前陣子他還拍了綜藝節目《微波爐男孩的假期》，接下來也馬上又要投入新戲拍攝，希望藉由不同的作品，展現更多樣貌。