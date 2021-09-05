因長榮機師確診，8月21日至9月3日曾執勤過芝加哥航線、同屬777機隊的機組人員，都被緊急召回並入住衛福部提供的隔離檢疫所。不過，時代力量立委邱顯智接獲機組人員投訴，隔離檢疫所的環境實在是骯髒不堪。

根據陳情人所提供的照片，可以看到蟑螂屍體、不明的昆蟲屍體，還有髒污生鏽的水龍頭，邱顯智今（5）日透過臉書詢問衛福部長陳時中，這種隔離檢疫所真的合格嗎？

邱顯智指出，五月爆發諾富特事件時，被關入陽明山檢疫所的華航機師，也曾投訴過隔離檢疫所的環境非常髒，包括不明蟲屍、散落的毛髮以及不潔的廁所。依據檢疫所的工作指引，檢疫所的出入管理、餐食運送、環境維護，都是由指揮中心所指派的醫療整備官負責。

機組人員隔離檢疫所環境。（圖／摘自邱顯智臉書）

5月10日邱顯智質詢衛福部次長時提到，這種隔離檢疫所是絕對不合格的，而提供一個乾淨、消毒完全的隔離檢疫所，是指揮中心的責任。當時次長表示，下不為例，一定改進。因此，邱顯智質疑，為什麼到了今天，又發生了一模一樣的事情？

邱顯智認為，一個安全衛生的隔離檢疫所，是防疫的最基本防線，這次不光是機組人員必須檢疫隔離，連同住家人也都必須一起隔離，為什麼衛福部連最基本的乾淨衛生都做不到？這種環境，可能原本沒生病的人，住進去都生病了！到時候如果又有隔離人員確診，到底該算是誰的責任？