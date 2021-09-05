基隆市山羌數量增加，近日信義區天外天復育公園傳出有一具只剩下頭顱的山羌屍體，令人不寒而慄，附近居民初判，是遭流浪狗啃食。基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，人與動物棲息地密不可分，會發生類似事件，主因還是在「人」，只要民眾不隨意丟棄貓狗，就能從根源解決問題。

農委會林務局2019年1月9日起，將山羌由保育類調整為一般類野生動物，近期數量明顯增多，不斷出現蹤跡。基隆8月25日有一隻山羌於暖暖區碇內抽水站前誤闖入車陣中，所幸由巡邏員警及時救援，帶回派出所安置，不僅未造成交通混亂，也成功挽救一條無辜生命，另於深澳坑竹林也出現山羌足跡。

最近一次則是在天外天復育公園，出現一具只剩半顆頭顱的山羌屍體，不見四肢。附近民眾認為，應是流浪狗攻擊、啃食所致。動保所長陳瑞濱說，基隆多為山坡地，大部分應屬於野生動物的棲息地，但因地狹人稠，許多山地被開發、居住，野生動物活動範圍縮減，加上人類惡意丟棄貓狗，才會發生野生動物被咬死事件，若要審視問題，根源仍在於「人」。

陳瑞彬指出，流浪狗是「人為」造成的問題，民眾若想保護野生動物，並避免類似狀況再次發生，最重要的還是盡量降低流浪貓、狗的數量，不要隨意丟棄犬隻，在決定飼養時，一定要做好養牠一輩子的決心，且為家貓、家狗植入晶片、絕育。

最後，動保所也呼籲，山羌雖已非保育類動物，但也不能隨意獵捕、宰殺，違者還是有罰責，民眾如果在野外發現野生動物受傷或誤闖等情形，可報請各縣市動物保護單位通報處理，以保護動物生命。