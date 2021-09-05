被形容「比劇情片還神奇」的神片《女畫家與偷畫賊》（The Painter And The Thief），由於女畫家芭博拉·潔西科娃（Barbora Kysilkova）決定要「畫偷她畫作的人、而非懲罰他」的一個善念，使該片自日舞影展奪獎、到擠身奧斯卡15強，一口氣改變了3個人的命運。

除導演班雅明李（Benjamin Ree）搖身成為挪威重要導演，片中主角「女畫家」芭博拉和「偷畫賊」卡爾貝提爾·諾德蘭（Karl-Bertil Nordland）更是人生大逆轉：卡爾貝提爾服刑完畢從此洗心革面，勤奮向學變成名人四處演說；畫家芭博拉則身價上揚，今年回娘家捷克舉行畫展不僅萬人空巷，畫作更從乏人問津搖身洛陽紙貴，完全不可同日而語。這部同時改變3人命運的《女畫家與偷畫賊》，被美國「綜藝報」盛讚是「今年最戲劇化的電影」，將於本周五（9／10）在台上映。

《女畫家與偷畫賊》是挪威導演班雅明李的神來之作。該片拍攝緣起於2016年奧斯陸的一起盜畫案。女畫家芭博拉的兩幅畫作「天鵝之歌」與「克柔伊與艾瑪」遭竊，竊賊很快被逮捕、並被判75天監禁，該片劇情匪夷所思，被形容「連編劇都寫不出來」，不僅勇奪日舞影展等11座國際影展大獎，獲選奧斯卡15強，日前更勇奪「挪威奧斯卡」最佳影片等3項大獎。誇張的是，由於電影爆紅全球，片中失而復得的畫作「天鵝之歌」，從原本標價一萬歐元，飆漲百倍到連女畫家都惜售。另一幅至今尚未尋獲的「克柔伊與艾瑪」，則已成為眾收藏家私下競購的頭號標的。

在電影《女畫家與偷畫賊》中，「女畫家」芭博拉因為一個善念，瞬間扭轉了「偷畫賊」卡爾貝提爾、導演班雅明李以及自己的命運。芭博拉原是捷克畫家，嫁到柏林、卻因遭前夫毆打而離婚。當她結識現任男友史丹（Øystein Stene）後，決定為愛孤注一擲、搬到挪威定居，卻因人生地不熟，作品賣不出去，生活陷入困境。終於奧斯陸的「諾貝爾畫廊」願意幫她展出畫作，卻不料展出隔天，兩幅畫作「天鵝之歌」與「克柔伊與艾瑪」竟然不翼而飛。有趣的是，當她在法庭上見到偷畫的毒犯卡爾貝提爾時，竟因他一句「因為畫作太美了」，芳心大動下竟然「想為他作畫」，連法官聽到都差點當場暈倒。

《女畫家與偷畫賊》闡述了這段極不尋常的親密關係，全片處於情感與道德的曖昧地帶，看似悖德的情愫、更讓人充滿了遐想，感覺隨時「會爆發什麼事」。驚人的是，一度掙扎其間的「女畫家」芭博拉，最後終從偷畫賊和丈夫的三角關係中理出頭緒，並跟完全知情的丈夫表白，她對待偷畫賊的態度是「讓小孩在車流中玩耍」，才重拾男友的信任。這部劇情曲折超越現實的電影《女畫家與偷畫賊》，除被國際媒體喻為「整個故事就是藝術」，美國「獨立影評網」更提醒觀眾「你會不斷期待接下來的發展…」。