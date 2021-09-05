一天來兩批AZ！波蘭捐40萬劑、自購41萬劑今抵台 施打時程及用途曝光

2批AZ抵台！波瀾贈送的40萬劑AZ今晨抵台後，從COVAX獲配的41.04萬劑AZ也將在下午抵台，共計81.04萬劑AZ疫苗，會如何分配？指揮中心指揮官陳時中表示，確定納入第八輪公費疫苗接種，將優先提供給第二劑施打，發言人莊人祥也補充，第八輪會以施打AZ第二劑為主。

我國透過COVAX獲配的第三批AZ疫苗41.04萬劑，今日下午運抵桃園國際機場。陳時中表示，本批疫苗為我國透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗之一部分，目前總計有102萬劑AZ疫苗到貨，分別為首批4月4日19.92萬劑、第二批5月19日41.04萬劑及本批41.04萬劑。

此外，波蘭政府於9月4日宣布捐贈我國40萬劑AZ疫苗，經波蘭政府戰略儲備局(Government Strategic Reserves Agency)與我國波蘭代表處之通力合作安排，已於9月5日上午6時30分順利運抵桃園國際機場，陳時中表示，今天上午自己有前往機場親向波蘭代表處致謝，而昨天接種疫苗人數為9萬8637劑，目前全國疫苗涵蓋率達44.18％，劑次人口比為每百人48.35。

陳時中今天透露，波瀾贈送及COVAX獲配共計81.04萬劑AZ將在第八輪開打，優先保留給第二劑使用。至於下一批莫德納疫苗究竟何時到貨？陳時中表示不清楚，要等有確定消息後才會對外報告。