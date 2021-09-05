【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】中秋節快要到了，家人團圓吃月餅是一大喜事。台北人很熟悉犁記月餅，不過台大政治系教授王業立說，台中「社口本舖」的犂記才是他心目中的月餅。

王業立教授在臉書貼出照片（見照片）並且說：「從小到大最喜歡這種傳統的台式月餅，在我心目中，只有這個才叫做月餅。」

王業立教授臉書一分享，很多網友紛紛驚訝問：犁記在台中有分店嗎？王業立教授特別幫大家上課分析說，請注意：兩個ㄌㄧˊ是不同的，台中的是「犂」記，台北的是「犁」記。

王教授分享資訊指出，台中社口犂記的網頁中有介紹：社口犂記創立於清光緒20年、西元1894年，創辦人為張林犂。至於台北犁記的網頁中，只有說他們是百年老店，沒有提創立於何時，也沒有提創辦人為誰。

據了解，這兩家月餅名店目前不同老闆，彼此之間好像有親戚關係但不太往來。台中神岡社口的犂記，據說才是最早的本店。