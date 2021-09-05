明日（6日）是農曆7月30日鬼門關，亦是整個鬼月陰氣最強的日子，民俗專家廖大乙在臉書粉絲團表示，「在鬼門關當天，孕婦、體弱多病以及家中1年內辦過喪事的人，在下午5點過後真的不要出門！」老師解釋，今年是極陰年，好兄弟必定要抓交替，因此不宜出門。

除了上述3大類型的人不宜出門之外，廖大乙也公開3個最容易聚陰的地方，分別是榕樹下、竹林以及廢墟，廖大乙表示，「這3個地方最多好兄弟，大家應盡量避免前往，若有人不慎到這些地方，請好自為之。」

廖大乙分析，相較於一般人，孕婦、體弱多病、家中1年內曾辦喪事者比較容易受到驚嚇，加上磁場較弱，因此在當天下午5點後記得千萬別出門，否則一旦遇到好兄弟，非常容易被跟著，後續好兄弟恐會忘記回家。

在Delta病毒的威脅之下，做好居家防疫依然是最重要的任務，如果真的有事必須出門，廖大乙建議，最好穿上色系明亮的衣服，並同時配戴帽子，可藉此保護自己的天靈蓋，趨吉避凶，才可避免被陰氣沖煞到。