蔡英文總統4日到高雄桃源區視察，並慰問六龜分局桃源分駐所、消防局桃源分隊，她分別在兩處的值班簽到簿簽名。在警方這份簽到簿，由於蔡英文簽了12時10分，之後員警不察，寫上12時整點；事後簽到簿照片流出，引起網友熱議，戲稱「被總統簽死」。

六龜警分局表示，蔡英文當天在桃園分駐所值班簽到簿簽註「慰勤」，當日因執行特種警衛勤務警力調控因素，該所當日8時至下午2時編排固定員警擔服值班勤務，這名值班警員因總統親臨慰勞，過於開心，因此沒有注意蔡英文的簽到時間，之後又依個人每段勤務起始簽註習慣，簽註12時整點時間，此引起網友熱議，戲稱「被總統簽死」。

警方指出，經查查該員8時至下午2時連續擔服值班勤務，並無脫勤行為，且連續值勤期間，本來就無須每段勤務起始前於簽到簿簽註值勤，警員基於個人習慣，也沒有違反規定。日後，會將加強宣導教育警員改進，警員在簽到簿上所簽的時間，後簽到的時間不能早於先簽到的時間。